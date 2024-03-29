Антитеррористические учения пройдут в Астане
Сегодня, 17:08
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Сегодня, 17:08Сегодня, 17:08
50Фото: КНБ РК
С 29 по 30 марта в Астане Комитетом национальной безопасности планируется проведение антитеррористических учений, передаёт BaigeNews.kz.
Их проведут на объектах массового скопления людей.
"В рамках мероприятия предусматривается отработка тактических действий подразделений специального назначения КНБ в городских условиях", - уточнили в КНБ.