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Антитеррористические учения пройдут в Астане

Сегодня, 17:08
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КНБ РК Сегодня, 17:08
Сегодня, 17:08
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Фото: КНБ РК

С 29 по 30 марта в Астане Комитетом национальной безопасности планируется проведение антитеррористических учений, передаёт BaigeNews.kz.

Их проведут на объектах массового скопления людей.

"В рамках мероприятия предусматривается отработка тактических действий подразделений специального назначения КНБ в городских условиях", - уточнили в КНБ.

        

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