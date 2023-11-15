Антимонопольщики оштрафовали в Экибастузе медколледж

Экибастузский медицинский колледж оштрафован за нарушение предпринимательского кодекса, передаёт BaigeNews.kzсо ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Сотрудники регионального департамента Агентства по защите и развитию конкуренции проверили Экибастузский медколледж. Они изучили, получило ли учебное заведение согласие антимонопольного органа, когда расширило перечень видов своей деятельности, как того требует Предпринимательский кодекс РК.

В перечень вошли пропаганда здорового образа жизни, распространение знаний, выявление и поддержка одаренных учащихся по профилю деятельности колледжа, предоставление им льгот, а также организация рекламной и издательской деятельности.

— Вынесено предписание об исключении из устава предприятия не соответствующих деятельности в области здравоохранения и не относящихся к общему классификатору видов экономической деятельности, — пояснили в ведомстве.

Однако нарушение медколледж не устранил. По статье 162 КоАП РК — "Невыполнение предписания антимонопольного органа" — ему пришлось оплатить штраф 172,5 тысячи тенге.