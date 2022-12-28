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  • Антикор задержал руководителя филиала АО "Пассажирские перевозки"
khabar.kz Сегодня, 09:27
105
Сегодня, 09:27
105
Фото: khabar.kz

Антикор задержал руководителя филиала АО "Пассажирские перевозки"

Антикоррупционной службой начато досудебное расследование в отношении одного из руководителей филиала АО "Пассажирские перевозки" - "Пригородные перевозки", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства. 

"Директор филиала акционерного общества подозревается в том, что в период с сентября 2020 года по декабрь текущего года на систематической основе получал денежные средства за действия в пользу поставщика услуг по ремонту пассажирских вагонов и общее покровительство. Сумма полученной взятки составила более 11 миллионов тенге", - говорится в сообщении.

20 декабря подозреваемый задержан и с санкции суда заключён под стражу. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит. 

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#Антикоррупционная служба #Пассажирские перевозки #КТЖ #взятка #задержание
BaigeNews.kz
Сегодня, 09:27
105
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