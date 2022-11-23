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Антикор задержал лже-чиновников за подстрекательство к взяткам Сегодня, 13:50
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Сегодня, 13:50
45

Антикор задержал лже-чиновников за подстрекательство к взяткам

Антикоррупционной службой в результате спецоперации изобличена группа мошенников, которые представляясь доверенными лицами руководителей государственных органов, вводили в заблуждение граждан, похищали их денежные средства путём подстрекательства к даче взятки за решение различных вопросов, передаёт BaigeNews.kz.

Один из участников группы - Абдикеримов Б.К. - с санкции суда заключен под стражу.

У другого участника - Туранова М.Ж. - изъято удостоверение генерал-майора "Центра международной полиции" ("Interpol Center UN").
     
"В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий. Проверяется причастность указанных лиц к совершению других преступлений. Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению. Антикоррупционная служба обращает внимание на продолжающиеся случаи, когда мошенники, прикрываясь мнимыми связями в государственных органах, совершают уголовно-наказуемые деяния", - сообщили в ведомстве.


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#антикоррупционная служба РК #антикор
BaigeNews.kz
Сегодня, 13:50
45
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