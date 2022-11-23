Антикор задержал лже-чиновников за подстрекательство к взяткам

Антикоррупционной службой в результате спецоперации изобличена группа мошенников, которые представляясь доверенными лицами руководителей государственных органов, вводили в заблуждение граждан, похищали их денежные средства путём подстрекательства к даче взятки за решение различных вопросов, передаёт BaigeNews.kz.



Один из участников группы - Абдикеримов Б.К. - с санкции суда заключен под стражу.



У другого участника - Туранова М.Ж. - изъято удостоверение генерал-майора "Центра международной полиции" ("Interpol Center UN").



"В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий. Проверяется причастность указанных лиц к совершению других преступлений. Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению. Антикоррупционная служба обращает внимание на продолжающиеся случаи, когда мошенники, прикрываясь мнимыми связями в государственных органах, совершают уголовно-наказуемые деяния", - сообщили в ведомстве.





