Антикор взял на контроль освоение триллионов тенге в рамках проекта "Комфортная школа"

Освоение 2,3 трлн тенге в рамках национального проекта "Комфортная школа" взято на мониторинг Антикоррупционной службой, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ведомство.

В ходе совещания по вопросам реализации Нацпроекта "Комфортная школа" руководство Антикоррупционной службы совместно с представителями уполномоченных органов и другими заинтересованными лицами рассмотрели вопросы обеспечения законности и прозрачности при реализации проекта, а также предупреждения коррупционных рисков.

"Проект "Комфортная школа" является одним из приоритетных направлений развития страны. На сегодня в Казахстане 37 аварийных школ и 142 школы, где дети учатся в 3 смены. В рамках реализации проекта планируется освоить 2,3 трлн тенге и обеспечить 800 тысяч ученических мест к 2025 году", - говорится в сообщении.

По итогам совещания в целях недопущения коррупционных правонарушений, а также своевременного и качественного их строительства выработан алгоритм взаимодействия ответственных органов и АО "Samruk-Kazyna Construction" по реализации Нацпроекта.