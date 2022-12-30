Антикор вскрыл масштабную коррупционную сеть в грузовых вагонных перевозках "Қазтеміртранс"

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По результатам оперативной разработки вскрыта и пресечена преступная схема незаконного обогащения должностных лиц одного из дочерних предприятий АО "НК "Қазақстан Темір Жолы" - АО Акционерного общества "Қазтеміртранс", являющегося крупнейшим оператором грузового вагонного парка Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Антикор.

Установлено, что должностные лица общества и его региональных филиалов, пользуясь дефицитом грузовых вагонов, а в отдельных случаях, искусственно создавая такой дефицит, вместо разрешения проблемных вопросов, используя данную ситуацию в своих корыстных целях, получали на систематической основе взятки от предпринимателей за беспрепятственную и ускоренную подачу грузовых вагонов.

"В налаженной схеме получения регулярных взяток принимали участие сотрудники и руководители филиалов, а также менеджеры и начальники подразделений головного офиса. Денежные средства, как правило, переводились на карт-счета самих должностных лиц либо их доверенных людей, в том числе близких родственников. Только одним руководителем Акмолинского филиала общества в период с 2020 года незаконно получено более 70 миллионов тенге, большую часть из которых он потратил, систематически посещая игорные заведения Щучинско-Боровской курортной зоны. В совершении аналогичных преступлений подозреваются также бывший и нынешний руководители Карагандинского филиала общества", - говорится в сообщении.

Все указанные лица задержаны и с санкции следственного суда заключены под стражу на два месяца.

В незаконном получении денежных средств также изобличены руководитель Кызылординского филиала и ряд сотрудников центрального аппарата общества.

Проверяется причастность других должностных лиц.

В Антикоре отметили, что из-за несвоевременной поставки грузовых вагонов, предприятия-грузоотправители допускают срывы поставок, терпят колоссальные убытки и вынуждены прибегать к решению своих проблем путём дачи взяток. При этом, все эти расходы в конечном итоге влияют на увеличение цены товаров.

В соответствии со статьей 201 УПК РК, иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.

"Антикоррупционная служба призывает предпринимателей решать все вопросы исключительно в правовом поле. В случае наличия информации по аналогичным фактам, просим обращаться в Call-Центр Агентства по номеру 1424", - отметили в Антикоре.