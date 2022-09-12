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Сегодня, 18:23
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Антикор провёдет приём всех желающих граждан Казахстана
16 сентября 2022 г. в 16:00 представители антикоррупционной службы проведут приём граждан, а ведущие юристы и адвокаты страны проконсультируют по любым правовым вопросам, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал антикоррупционной службы.
Приём граждан пройдет во всех крупных городах страны.
Переходите по ссылке и находите нужный вам город: https://prg.kz/paragraph_global.
Консультации можно получить по следующим направлениям:
- - Гражданское право и процесс;
- - Банковское право;
- - Исполнительное производство;
- - Брачно-семейное право;
- - Наследственное право;
- - Жилищное право;
- - Трудовое право;
- - Земельное право;
- - Уголовное право и процесс;
- и по другим направлениям.
Правоохранители советуют приносить с собой документы по вашему делу, чтобы специалисты могли дать более полные и качественные рекомендации.
Вход свободный - подчеркнули в антикоре.
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