Антикор провёдет приём всех желающих граждан Казахстана

Фото: pixabay.com

16 сентября 2022 г. в 16:00 представители антикоррупционной службы проведут приём граждан, а ведущие юристы и адвокаты страны проконсультируют по любым правовым вопросам, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал антикоррупционной службы.

Приём граждан пройдет во всех крупных городах страны.

Переходите по ссылке и находите нужный вам город: https://prg.kz/paragraph_global.

Консультации можно получить по следующим направлениям:

- Гражданское право и процесс;

- Банковское право;

- Исполнительное производство;

- Брачно-семейное право;

- Наследственное право;

- Жилищное право;

- Трудовое право;

- Земельное право;

- Уголовное право и процесс;

и по другим направлениям.

Правоохранители советуют приносить с собой документы по вашему делу, чтобы специалисты могли дать более полные и качественные рекомендации.

Вход свободный - подчеркнули в антикоре.