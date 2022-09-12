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pixabay.com Сегодня, 18:23
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Фото: pixabay.com

Антикор провёдет приём всех желающих граждан Казахстана

16 сентября 2022 г. в 16:00 представители антикоррупционной службы проведут приём граждан, а ведущие юристы и адвокаты страны проконсультируют по любым правовым вопросам, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал антикоррупционной службы.

Приём граждан пройдет во всех крупных городах страны.

Переходите по ссылке и находите нужный вам город: https://prg.kz/paragraph_global.

Консультации можно получить по следующим направлениям:

  • - Гражданское право и процесс;
  • - Банковское право;
  • - Исполнительное производство;
  • - Брачно-семейное право;
  • - Наследственное право;
  • - Жилищное право;
  • - Трудовое право;
  • - Земельное право;
  • - Уголовное право и процесс;
  • и по другим направлениям.

Правоохранители советуют приносить с собой документы по вашему делу, чтобы специалисты могли дать более полные и качественные рекомендации.

Вход свободный - подчеркнули в антикоре.

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#антикоррупционная служба РК #прием граждан
Сегодня, 18:23
115
Журналист

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