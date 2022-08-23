Антикор отменил 900 следственных действий в отношении предпринимателей

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После оптимизации уголовного процесса, без ущерба следствию предпринимателей оградили от порядка 900 следственных действий по уголовным делам Антикоррупционной службы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Антикора. Вдвое сокращено количество вызовов бизнесменов и сотрудников коммерческих фирм. Об этом сообщили на расширенном заседании рабочей группы по защите субъектов предпринимательства.

В заседании участвовали весь следственно-оперативный состав антикоррупционной службы, заместитель председателя правления НПП "Атамекен" Ербол Устемиров и представители региональных палат.

В агентстве сообщили, что работа по сокращению задержаний, обысков и выемок предпринимателей проводится в соответствии с новой инструкцией по организации досудебного расследования. Планируется, что нововведения помогут оградить бизнес от незаконных следственных действий.

Ведомственный документ наряду с правилами досудебного расследования содержит специальную главу, посвящённую защите субъектов предпринимательства.

Также в агентстве презентовали совместную работа антикоррупционной службы и НПП по оказанию правовой помощи бизнесу. На совещании рассмотрели кейсовые задачи по наиболее проблемным обращениям предпринимателей. Руководителям ряда территориальных департаментов поручили принять по ним конкретные исчерпывающие меры.

Для своевременного рассмотрения обращений предпринимателей решено на систематическое основе совместно с НПП проводить онлайн встречи с бизнесом для рассмотрения обращений, связанных с незаконным вмешательством со стороны госорганов в их деятельность.

По итогам заседания выработаны предложения по дальнейшему совершенствованию работы по защите субъектов предпринимательства, сообщили в Антикоре.