АНПЗ загружен на 60 процентов - Минэнерго
Вчера, 18:59
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Вчера, 18:59Вчера, 18:59
299Фото: anpz.kz
В министерстве энергетики сообщили о том, как продвигаются ремонты на Атырауском нефтеперерабатывающем заводе, передаёт BaigeNews.kz.
"С 17 октября по 2 ноября завершён ремонт, произведён пуск и вывод в режим нормальной эксплуатации большей части объектов общезаводского хозяйства, первичной переработки и вторичной переработки нефти, включая комплекс глубокой переработки. В настоящее время Атырауский НПЗ загружен на 60 процентов, продолжается поэтапный ремонт и пуск объектов", - сообщили в ведомстве.
Шымкентский и Павлодарский НПЗ загружены на 95 процентов и работают в режиме нормальной эксплуатации.
Запасы нефтепродуктов в стране достаточны и восполняются своевременно, заверили в министерстве.
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