АНПЗ загружен на 60 процентов - Минэнерго

В министерстве энергетики сообщили о том, как продвигаются ремонты на Атырауском нефтеперерабатывающем заводе, передаёт BaigeNews.kz.

"С 17 октября по 2 ноября завершён ремонт, произведён пуск и вывод в режим нормальной эксплуатации большей части объектов общезаводского хозяйства, первичной переработки и вторичной переработки нефти, включая комплекс глубокой переработки. В настоящее время Атырауский НПЗ загружен на 60 процентов, продолжается поэтапный ремонт и пуск объектов", - сообщили в ведомстве.

Шымкентский и Павлодарский НПЗ загружены на 95 процентов и работают в режиме нормальной эксплуатации.

Запасы нефтепродуктов в стране достаточны и восполняются своевременно, заверили в министерстве.