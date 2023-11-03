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АНПЗ загружен на 60 процентов - Минэнерго

Вчера, 18:59
АВТОР
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anpz.kz Вчера, 18:59
Вчера, 18:59
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Фото: anpz.kz

В министерстве энергетики сообщили о том, как продвигаются ремонты на Атырауском нефтеперерабатывающем заводе, передаёт BaigeNews.kz.

"С 17 октября по 2 ноября завершён ремонт, произведён пуск и вывод в режим нормальной эксплуатации большей части объектов общезаводского хозяйства, первичной переработки и вторичной переработки нефти, включая комплекс глубокой переработки. В настоящее время Атырауский НПЗ загружен на 60 процентов, продолжается поэтапный ремонт и пуск объектов", - сообщили в ведомстве.

Шымкентский и Павлодарский НПЗ загружены на 95 процентов и работают в режиме нормальной эксплуатации.

Запасы нефтепродуктов в стране достаточны и восполняются своевременно, заверили в министерстве.

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