АНПЗ приступил к отгрузке экологически чистого бензина класса К5

Фото: anpz.kz

Атырауский НПЗ первым среди крупных нефтеперерабатывающих заводов приступил к выпуску автобензина марки АИ-92 экологического класса К5 (аналог Евро-5), передаёт BaigeNews.kz.

"В рамках проводимой АО НК "КазМунайГаз" политики по снижению выбросов в окружающую среду ТОО "АНПЗ" перешёл на производство автобензина экологического класса К5. Главным преимуществом данного экологического топлива является снижение содержания сернистых соединений в пять раз по сравнению с классом К4. Также в бензине класса К5 ограничено содержание ароматических углеводородов (бензол) и присадок", - сообщили в пресс-службе АНПЗ.

Уменьшение выбросов токсичных веществ при использовании топлива класса К5 способствует снижению вредного воздействия на здоровье человека, в том числе раздражений и заболеваний дыхательных путей, воспалительных процессов, негативного влияния на нервную и сердечно-сосудистую системы.

Кроме того, использование бензина класса K5 положительно влияет на эксплуатационные характеристики автомобиля.

На заводе отметили, что достижение качества бензина стандарта К5 стало возможным за счёт запуска новых технологических установок в период трёхэтапной модернизации предприятия.

Среднесуточный объём производства автобензина АИ-92-К5 составляет 5,5 тысячи тонн.