Анкара ушла под воду из-за ливня

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Сильный ливень с градом испытал на прочность жителей пятимиллионной Анкары. Часть городских кварталов затоплена, улицы превратились в реки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на mir24.tv.

Бурные потоки уносили автомобили и мотоциклы курьерских служб. Из машин людей доставали спасатели и пожарные. Наиболее тяжёлая ситуация в кварталах, расположенных в низине. Там уровень воды достигал 70 сантиметров. В целях безопасности власти закрыли подземные переходы. Сотни пассажиров оказались заблокированы на станции метро Сыххие. Поток промыл в тоннеле грунт и превратился в подземный водопад.

Дожди продолжатся. Главное управление метеорологии объявило жёлтый уровень опасности в 20 провинциях Турции. Ливни ожидаются, в том числе, на Эгейском побережье и в районе Анталии.