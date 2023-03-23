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Сегодня, 04:21
135
135Фото: Sports.kz
Ангелина Лукас назвала самую лучшую боксершу во всей сборной Казахстана
Казахстанская девушка-боксер Ангелина Лукас в своем инстаграме выступила с обращением к боксерше национальной команды Надежде Рябец после ее выхода в полуфинал чемпионата мира, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
"Сама вырывает каждый бой благодаря такому тренеру. Самая лучшая во всей сборной! Самая честная чемпионка! Вперед за "золотом". Мы так счастливы за вас! Люблю тебя", — написала Лукас в разделе сторис на своей странице в социальной сети, также отметив Рябец.
Отметим, что Надежда сегодня одержала победу в четвертьфинальном бою в весовой категории до 66 килограмм и тем самым обеспечила себе медаль мирового первенства в Нью-Дели.
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