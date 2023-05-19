Анджелина Джоли объявила о запуске модного дома

Фото: Instagram / angelinajolie

Голливудская актриса Анджелина Джоли объявила в социальных сетях о запуске модного дома Atelier Jolie, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на mir24.tv.

По словам актрисы, к этому решению её подтолкнуло многолетнее сотрудничество с портными и ювелирными мастерами. Джоли отметила, что в её модном доме клиенты будут сами разрабатывать дизайны нарядов, а воплощением их идей будет заниматься креативная команда.

"Atelier Jolie – это место для творческих людей, которые будут сотрудничать с квалифицированными портными, закройщиками и мастерами со всего мира", – объяснила Джоли.

Также знаменитость рассказала, что в Atelier Jolie можно будет отремонтировать или переработать старую вещь, улучшить её посадку или вдохнуть в неё новую жизнь.

Ранее сообщалось, что Анджелина Джоли покинула пост спецпосланника ООН, которую занимала более 20 лет. В официальном заявлении актрисы поясняется, что она "уходит от своей роли спецпосланника по делам беженцев к более широкому кругу гуманитарных вопросов и вопросов прав человека".