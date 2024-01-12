Аналог zoom появился в Казахстане

По инициативе МЦРИАП РК и АО "Национальные информационные технологии" реализован проект "Qosyl" для видеосовещания в режиме онлайн, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ведомство.

Запуск программы в пилотном режиме завершился, и сегодня центральные государственные органы уже успешно используют отечественный продукт для проведения онлайн-совещаний.

"Сегодня государственные органы активно используют онлайн платформы для проведения совещаний, что экономит время госслужащих. В связи с этим министерством совместно с АО "НИТ" было принято решение разработать отечественную программную систему. Проект Qosyl стал одним из успешных проектов. Прежде всего, новая система обеспечивает проведение совещаний в безопасной информационной среде, что особенно важно для государственных органов. Кроме того, не требует излишних ресурсов, что делает его удобным в использовании", - отметил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин.

Как отметили в ведомстве, платформа обладает множеством преимуществ. Продукт можно адаптировать под специфику любой организации, интегрировать с другими системами, доработать новые функциональные возможности, что означает отсутствие ограничений. Также нужно отметить, что в данной системе отсутствует лимит по времени использования.

Одним из ключевых особенностей Qosyl по сравнению с зарубежными платформами является высокий уровень информационной безопасности.

"Наше программное обеспечение успешно прошло испытание на соответствие требованиям информационной безопасности. Второй момент, если сравнить с Zoom, то наш продукт более простой в использовании. Даже неопытному человеку пользоваться им легче, в сравнении с другими продуктами. Он не требует скачивания дополнительных приложений, можно подключиться через любой браузер на любом устройстве. Также при желании можно скачать приложение", - отметил руководитель проекта Нурислан Исаков.

В перспективе планируется адаптация данного продукта и для использования в образовательном секторе.