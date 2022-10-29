Аналог зарубежной службы "911" запустили в Павлодарской области

Фото: Пресс-служба акима Павлодарской области/Валерий Бугаев

Теперь жители региона могут обращаться во все экстренные службы по одному номеру 112.

Единая дежурно-диспетчерская служба 112 заработала в Павлодарской области. Проект реализуется в пилотном режиме, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акима области.

Единая дежурно-диспетчерская служба 112 – это отечественная система по аналогу зарубежной службы "911". Проект объединяет все экстренные службы в одну информационную систему, то есть получить помощь жители смогут по единому короткому номеру.

Как рассказал разработчик проекта, гендиректор ТОО "IT Space" Руслан Саметеев — это позволит координировать и смотреть карточку вызова в единой информационной системе, что положительно скажется на времени обработки звонков.

С работой нового центра ознакомился аким области Абылкаир Скаков.



Он подчеркнул, что первостепенной задачей проекта должна стать быстрая и качественная обработка информации.

"Цель – дозвон и получение быстрой обратной связи. Жители должны вовремя получать помощь, – отметил Абылкаир Скаков. – Необходимо наладить работу центра со скорой, ДЧС и полицией. Должны быть слаженность и координированная работа".

В одну смену звонки смогут принимать до 24 операторов. Режим работы 24/7. Поэтапный переход на полноценную мощность планируется до 2024 года.