Аналитики сделали прогноз о возможности голода в Казахстане

Аналитики считают, что голод Казахстану не грозит, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Finprom.kz.

В рейтинге стран по наименьшей угрозе голода в 2022 году среди 25 стран Европы и Центральной Азии Казахстан занял 16-е место. Индекс голода в РК составил 5,9. Чем меньше индекс, тем менее страна подвержена опасности голода. При этом отметим: по данным рейтинга, в 2014 году индекс страны составлял 5,8 (то есть был чуть меньше, и, соответственно, ситуация была чуть лучше, чем в 2022-м), однако ещё в 2007 году показатель был заметно хуже — 11,6.

Оценки глобального индекса голода (Global Hunger Index, GHI) основаны на значениях четырёх показателей: недоедания, задержки роста детей, детского истощения, детской смертности.

Если сравнивать Казахстан со странами СНГ, то в Беларуси и Узбекистане ситуация лучше, а в России, Армении, Молдове, Азербайджане, Украине, Кыргызстане, Туркменистане и Таджикистане – хуже.

По данным Бюро национальной статистики АСПиР РК, по итогам 2022 года население РК потребляло в среднем 3 тысячи килокалорий на душу населения в день. Это на 5,1% меньше, чем годом ранее. Отмечается, что в городской местности показатель составлял 2,8 тысячи килокалорий, в сельской местности — 3,1 тысячи килокалорий. При этом минимальная потребность составляла 1,9 тысячи килокалорий в день на душу населения.

В региональном разрезе наиболее калорийную пишу потребляли жители Туркестанской области - 3,5 тысячи килокалорий в день на человека. В тройку лидеров также вошли Алматинская и Жетысуская области: по 3,4 тысячи килокалорийв день на душу населения.

Менее калорийно питались в Шымкенте (2,4 тысячи килокалорий), Астане (2,5 тысячи килокалорий) и Атырауской области (2,6 тысячи килокалорий).

По данным Our World in Data, в 2020 году в Казахстане в среднем потребляли 3,4 тысячи килокалорий на душу населения в день, на 1,4% больше, чем годом ранее.

В это же время среди стран СНГ больший уровень потребления отмечался в Молдове, России и Армении. Меньшие показатели были зафиксированы в Азербайджане, Беларуси, Украине, Таджикистане, Туркменистане и Кыргызстане.