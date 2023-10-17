Аналитики рассказали, что могло бы снизить цены на авиабилеты в Казахстане

Институт экономических исследований проанализировал, почему в Казахстане такие дорогие авиабилеты и представил ряд рекомендаций, которые помогли бы перевозчикам сделать цены на билеты более доступными для широких масс населения, передаёт BaigeNews.kz.

В Казахстане авиакомпании устанавливают тарифы на авиабилеты самостоятельно, государство никак не регулирует ценообразование. Отечественные авиаперевозчики используют систему динамического ценообразования, где стоимость билета определяется спросом на него.

Институт экономических исследований сопоставил цены двух лоукостер-компаний, иностранную "Ryanair" (Ирландия) и "FlyArystan" (Казахстан). Они летают на практически одинаковые расстояния (в соседние страны и внутри страны) и аналогичный период времени (за четыре недели до вылета без "гибкого тарифа").

Анализ показал, что несмотря на то, что международные рейсы казахстанского лоукостера вышли дороже на 20%, на внутренних рейсах цена сопоставительно ниже.

Отмечается, что возможной причиной низкой стоимости авиабилета внутри страны, является то, что лоукостер "FlyArystan" использует инфраструктуру и технику материнской компании "Air Astana", которая позволяет сокращать расходы, вести единую бухгалтерию и субсидировать некоторые маршруты лоукостера. Соответственно, разделение двух авиакомпаний, скорее всего, не приведет к удешевлению стоимости билетов.

По мнению экспертов института, основными причинами дороговизны авиабилетов в Казахстане:

физический износ основных фондов аэродромов в аэропортах, который превышает критический уровень и составляет 68%. Согласно мировой практике износ более 50% означает потерю устойчивости в деятельности авиаузла, несет угрозу обеспечения безопасности полетов, непредвиденные капитальные вложения и потерю финансовой устойчивости, уход с рынка международных перевозок;

дефицит авиакеросина, который на сегодняшний день составляет 300 тыс. тонн в год. Как известно, в структуре себестоимости авиабилета расходы на авиакеросин составляют около 30%, что существенно влияет на конечную стоимость билета для пассажиров. С 2011 года стоимость авиакеросина в Казахстане не регулируется;

практически все региональные аэропорты Казахстана убыточны. Содержание взлетно-посадочных полос для аэропортов является тяжелым финансовым бременем.

Снизить стоимость авиабилетов в Казахстане, по мнению аналитиков, могло: