Аналитики назвали самые курящие регионы Казахстана

Согласно статистике, потребительские расходы казахстанцев на табачные изделия выросли на 11 процентов за год. Так, за январь–апрель текущего года в стране произвели 5,1 миллиарда сигарет и прочих подобных табачных изделий, что на 4,8 процента меньше, чем годом ранее. При этом в целом за январь–декабрь 2022 года выпуск в секторе составлял 17,4 миллиарда табачных изделий — на 7,9 процента больше, чем за январь–декабрь 2021 года.
Согласно данным экспертов, в 2022 году каждое среднестатистическое домашнее хозяйство в стране потратило на табачные изделия 44,8 тысячи тенге, что на 10,8 процента больше, чем годом ранее. В региональном разрезе больше всего расходов понесли семьи Павлодарской области: 83,1 тысячи тенге в среднем на домохозяйство, годовой рост — на 13,3 процента, в Северо-Казахстанской - 77,2 тысячи тенге, плюс 9,6 процента и в Восточно-Казахстанской - 71,9 тысячи тенге, плюс 24,8 процента, области.
Меньше всего на табачные изделия потратили жители Шымкента: всего 8,8 тысячи тенге в среднем на домохозяйство в год, годовой рост составил 14,2 процента.
По итогам первого квартала отечественные компании обеспечили спрос (реализацию на внутреннем рынке и экспорт) на сигареты и папиросы на 79,7 процента, против 80,6 процента годом ранее. Импорт соответственно составил 20,3 процента. В количественном выражении импорт вырос на 0,7 процента за год, до 927,6 миллиона изделий в секторе. В то же время на экспорт Казахстан отправил 19,3 процента ресурсов, или 882,9 миллиона сигарет и прочих табачных изделий, — сразу на 36,9 процента больше, чем годом ранее. На внутреннем рынке реализация сократилась на 10,1 процента, до 3,7 миллиарда сигарет и папирос.
По итогам мая 2023 года сигареты подорожали на 17,9 процента за год. Наибольший рост цен был отмечен в Астане: на 23,2 процента. Далее идут Алматы (плюс 21,1 процента) и Северо-Казахстанская область (плюс 20,8 процента).
Наименьший годовой рост цен наблюдался в Акмолинской (плюс 12,8 процента), Карагандинской (плюс 13,9 процента) и Абайской (плюс 16,2 процента) областях.