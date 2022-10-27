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Амнистированным участникам январских событий помогут с трудоустройством и социализацией - юрист
Важно, чтобы государство принимало все необходимые меры для возвращения этих людей к обычной жизни и встраивания в общественные отношения.
Закон "Об амнистии" участников январских событий, принятый накануне депутатами верхней палаты парламента направлен на консолидацию казахстанского общества, считает профессор кафедры уголовно-правовых дисциплин Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева, главный научный сотрудник Института законодательства и правовой информации РК Арыстан Ахпанов, передаёт BaigeNews.kz.
"Данный юридический акт, принятый по инициативе Главы государства направлен на снижение напряжения в обществе, его консолидацию и укрепления общественного согласия. В лице государства граждане должны видеть не карательный орган, а правозащитный, который во главу угла ставит верховенство права, справедливость, законность", - подчеркнул эксперт.
Он также пояснил, что нормами документа предусматривается освобождение казахстанцев от наказания за уголовные проступки и преступления небольшой и средней тяжести. С отбывших наказание за такие преступления снимается судимость.
"Я хотел обратить внимание на то, что в рамках подготовки Закона разработчиками была проведена большая работа. Закон достаточно гуманный: освобождению от уголовной ответственности и смягчению наказания подлежит достаточно большой круг лиц, это лица, которые не являлись участниками беспорядков, не участвовали в экстремистских, террористических актах, не были связаны с организованной преступностью и не участвовали в совершении пыток. Закон краткий по своей процедуре, поскольку она прописана в уголовно-процессуальном кодексе", - добавил он.
Кроме того, Арыстан Ахпанов уточнил, что у людей, подпадающих под Закон "Об амнистии", есть право отказаться от неё и требовать рассмотрения дела в обычном порядке. В свою очередь, применительно к лицам уже отбывающим наказание, подпадающим под нормы нового Закона, презумпция невиновности, как и их согласие на амнистию, не требуются.
"Для освобождения от уголовной ответственности до приговора требуется согласие подозреваемых, обвиняемых и подсудимых. Если они считают, что они невиновны, не видят в их действиях событий или состава преступления, Закон им предоставляет право не согласиться на амнистию и требовать продолжения производства в обычном порядке с тем, чтобы суд вынес окончательное решение – в том числе прекратив дело по реабилитирующим основаниям или оправдав их", - говорит спикер.
Арыстан Ахпанов акцентировал внимание на том, что Законом предусмотрена ресоциализация освобождаемых лиц – трудоустройство, оказание медицинской помощи и оформление документов. Эксперт видит в данной законодательной норме признаки социального государства, другими словами - люди не остаются на произвол судьбы со своими проблемами после освобождения. По его мнению, в перспективе опыт ресоциализации освобождаемых лиц по январским событиям должен распространяться на всех заключённых, отбывающих наказание в учреждениях уголовно-исправительной системы.
"Важно, чтобы государство принимало все необходимые меры для возвращения этих людей к обычной, нормальной жизни, встраивания в общественные отношения", - сказал он.
Эксперт привел в пример опыт Турции, где действует специальная государственная мера поддержки несовершеннолетних, отбывающих наказание за совершение преступлений. В частности, государство оказывает помощь бывшим осуждённым в трудоустройстве после освобождения.
"Для них создаются комфортные условия отбывания наказания, колония поселения, достаточно хорошо финансируются. С ними работают серьезные педагоги, им дают первичную профессию. Затем государство обеспечивает во всех организациях, вне зависимости от форм собственности – специальные квоты для этих лиц, рабочие места. На работу устраиваются не по одиночке, потому что в учреждениях уголовно-исправительной системы психологи формируют группы по совместимости. Таким образом, люди не остаются один на один со своими трудностями. У нас на сегодняшний день проблема большая с трудоустройством лиц с судимостью", - сообщил Арыстан Ахпанов.
Он также выразил надежду, что Закон "Об амнистии", как акт прощения, будет правильно воспринят обществом и гражданами, которые оказались в водовороте январских событий.
"Думаю, те люди, которые оказались в начале января не в том месте, не в то время сделают для себя выводы и поймут, что мы все - граждане большого Казахстана должны идти к одной цели – построению справедливого Казахстана", - заявил эксперт.
Ожидается, что Закон "Об амнистии" затронет 1500 человек обвиняемых или осужденных в результате январских событий. Эксперт считает, что процесс принятия закона не затянется, и амнистировать заключённых можно будет в ближайшем будущем.
"Амнистия будет распространяться на все дела, находящиеся в производстве, которые расследуются и на те дела, по которым люди уже отбывают наказание. Думаю, процесс не будет растянут на длительное время, а Закон будет принят в разумно-короткие сроки. Дело в том, что есть определенные процедуры по уголовно-процессуальному законодательству - получение согласия, процессуальное оформление, составление процессуальных актов по делу, согласование с прокурором, все это займёт какое-то время. Амнистия коснется полторы тысячи лиц. Думаю, есть надежда, что большая часть из них вполне может встретить Новый год дома", - подытожил он.
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