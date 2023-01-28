Амир и Медина: самые популярные имена для младенцев назвали в Павлодаре

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В прошлом году в Павлодаре родились более 3500 детей. В оделе РАГС назвали самые распространённые имена для малышей по итогам 2022 года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Как сообщил руководитель городского отдела регистрации актов гражданского состояния Ерболат Калиев, самыми распространенными именами среди мальчиков стали Амир, Имран, Алихан, Алан, Али, Арлан, Ислам, Алдияр, Муслим, Альтаир, Алим, Матвей, Артем, Тимур, Мирон, Александр, Руслан.

Для девочек родители чаще всего выбирали Медина, Айлин, Амина, Томирис, Райяна, Рамина, Айлана, Айару, Айша, Аиша, Айзере, Асылым, София, Сафия, Варвара, Милана, Василиса, Маргарита, Елизавета и Александра.

Среди имён, которые давали младенцам, есть и необычные. Например, мальчики Елсерим, Шуак, Аль-Фараби, Нуртулга, Амандык, Эраст, Яромир, Ладимир, Лука, Леван, Всеволод, Адам.

Для девочек родители останавливали свой выбор на именах Латифа, Айнамкоз, Нурханша, Рамида, Тасним, Коркем, Ранелия, Мерейлим, Марьям, Стефания, Агния и Рамида.

К слову, в прошлом году имена новорожденных, связанные с памятными датами, не были зарегистрированы в РАГС.

Ранее в Бюро Национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК называли самые популярные имена для младенцев в стране: для мальчиков — Алихан, Айсултан, Алдияр, Омар, Амир; для девочек — Медина, Айша, Айлин, Асылым.