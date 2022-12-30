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160Фото: pkzsk.info
Названы самые популярные имена для детей в Казахстане
Самыми популярными именами для мальчиков за десять месяцев этого года были Алихан, Айсултан, Алдияр, Омар, Амир, передаёт BaigeNews.kz.
За этот период у девочек лидировали имена Медина, Айша, Айлин, Асылым. Об этом сообщило Бюро Национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК.
Всего в Казахстане в 2022 году родилось 333 111 малышей.
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