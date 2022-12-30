open menu
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • font size Размер текста

Лента новостей

pkzsk.info Сегодня, 11:20
160
Сегодня, 11:20
160
Фото: pkzsk.info

Названы самые популярные имена для детей в Казахстане

Самыми популярными именами для мальчиков за десять месяцев этого года были Алихан, Айсултан, Алдияр, Омар, Амир, передаёт BaigeNews.kz.

За этот период у девочек лидировали имена Медина, Айша, Айлин, Асылым. Об этом сообщило Бюро Национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК.

Всего в Казахстане в 2022 году родилось 333 111 малышей.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#новорожденные #имена #Казахстан
BaigeNews.kz
Сегодня, 11:20
160
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх