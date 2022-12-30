Названы самые популярные имена для детей в Казахстане

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Самыми популярными именами для мальчиков за десять месяцев этого года были Алихан, Айсултан, Алдияр, Омар, Амир, передаёт BaigeNews.kz.

За этот период у девочек лидировали имена Медина, Айша, Айлин, Асылым. Об этом сообщило Бюро Национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК.

Всего в Казахстане в 2022 году родилось 333 111 малышей.