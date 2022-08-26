Американцу вернули украденный велосипед в Нур-Султане

Фото: polisia.kz

Гражданину США вернули украденный велосипед в Нур-Султане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Полицейским поступило сообщение о краже велосипеда возле автопарковки по улице Кошкарбаева. Со слов потерпевшего, велосипед стоимостью 350 тысяч тенге он оставил не пристёнгутым.

"Установлено, что проходивший мимо мужчина, увидев не пристегнутый велосипед, угнал его. Момент кражи попал в объектив камер видеонаблюдения АПК "Сергек". Полицейские района Алматы в кратчайшие сроки вернули иностранцу его велотранспорт. В ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержан 30-летний астанчанин. Задержанный дал признательные показания, устанавливается его причастность к аналогичным ранее совершенным преступлениям", - говорится в сообщении.

По данному факту проводится досудебное расследование. В своем видеообращении иностранец поблагодарил полицейских и выразил признательность сотрудникам отдела криминальной полиции за оказанную помощь в поисках велосипеда.