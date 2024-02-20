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Американский журнал опубликовал путеводитель по Казахстану

Сегодня, 18:11
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baigenews.kz Сегодня, 18:11
Сегодня, 18:11
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Фото: baigenews.kz

Авторитетный американский журнал Travel+Leisure опубликовал обширный путеводитель по Казахстану, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минтуризма и спорта РК.

Репортаж называется "Чем заняться, где заселиться и чем полакомиться: лучший маршрут по Казахстану". Его содержание заинтересует даже коренных жителей республики.

Для изучения Казахстана составитель рекомендует выбрать период с апреля по май или с сентября по октябрь. Именно в межсезонье, по наблюдениям автора, можно с комфортом насладиться панорамой горных пейзажей и захватывающими степными просторами.

Travel+Leisure предлагает семидневное путешествие по Казахстану с посещением достопримечательностей Астаны, Шымкента, Туркестана, Алматы и окрестностей.

Кроме этого, журнал собрал полезную информацию по приезду в Казахстан - визовая доступность, разговорник фраз на казахском языке с переводом на английский, подборку отелей и блюд национальной кухни.

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