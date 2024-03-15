Американским препаратом будут вакцинировать 11-летних девочек в Казахстане

1900 новых случаев заболевания рака шейки матки выявляют казахстанские онкологи ежегодно. В 600 случаях спасти пациентку медикам не удаётся. Причина – слишком позднее обращение. Как правило, уже на третьей и даже четвёртой стадии. Самой эффективной защитой от болезни врачи называют вакцинацию против вируса папилломы человека. В 95% случаев, по словам медиков, развитие онкопатологии связано именно с ним. Казахстан в этом году присоединяется к стратегии ВОЗ по борьбе с раком шайки матки. А уже осенью в стране начнут прививать девочек от ВПЧ. Вакцинация включена в национальный календарь прививок, передает корреспондент BaigeNews.kz.

Врач онкогинеколог Толкын Садыкова ежегодно оперирует больше 200 пациенток. По её словам, болезнь молодеет и часто в уже запущенной стадии заболевания приходят женщины моложе 25 лет.

"Заболевают 19 из 100 тысяч женщин. Во время операции приходится удалять орган, то есть женщина теряет репродуктивную функцию, получает тяжелейшую психоэмоциональную травму. В запущенных неоперабельных случаях проводится химеотерапия, лучевая терапия. Ежегодно выявляется, в среднем, 1900 новых заболевших, но в прошлом году было 2035 случаев. А ведь есть ВПЧ тестирование, скрининги, онкоцитология. Но женщины пропускают начало заболевания, поэтому вакцинация – самая эффективная защита, я считаю. Прививки должны помочь нам снизить заболеваемость, до 4 случаев на 100 тысяч женщин к 2030-му году", - рассказывает Толкын Садыкова.

Вирус папилломы человека – один из самых распространённых в мире, поражает слизистую оболочку и кожу. Приводит не только к раку шейки матки, он может стать причиной развития рака головы и шеи, гортани и ротовой полости. Опасность в том, что заболевание протекает бессимптомно, заболевший не чувствует боли, поэтому очень часто к врачам обращается слишком поздно.

ВПЧ коварен и тем, что распространяется очень быстро, отмечает заместитель председателя комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК Зауре Ахметова. По её словам, в стране рак шейки матки занимает пятое место в структуре заболеваемости казахстанцев онкологией, и второе – по заболеваемости женщин раком.

"Внедрение вакцины против ВПЧ обосновано и своевременно. Ориентировочно начнем в сентябре. Прививать планируем в два этапа, с интервалом в 6 месяцев. Охватить надеемся 175 тысяч девочек в возрасте 11 лет. Сейчас поступает очень много запросов от родителей, чтобы вакцинировать и девочек постарше - в возрасте 13-15 лет. Мы рассматриваем эти вопросы, и в рамках навёрстывающей вакцинации девочкам данной возрастной группы будет доступна вакцина против ВПЧ", - делится Зауре Ахметова.

В Казахстане, по ее данным, уже зарегистрировано 4 вида вакцины. Это двухвалентная производства США, Бельгии, а также четырёхвалентная и девятивалентная вакцина производства США

В целом прививают против ВПЧ во всём мире на протяжении более 15 лет. Прививку используют в 135 странах, в том числе в США, Великобритании, Канаде, Австралии, странах Латинской Америки. В свои национальные программы иммунизации вакцину включили и наши соседи: Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан.

Минздрав Казахстана намерен закупить американскую четырёхвалентную вакцину. По информации координатора программ по иммунизации ВОЗ Каната Суханбердиева, в мире использовано 270 миллионов доз. Собрано много убедительных доказательств её безопасности и эффективности.

"В прошлом году проведено заседание национальной консультативной комиссии по иммунизации. Это мультидисциплинарная независимая организация, в состав которой входят медицинские работники, представители научных сообществ, также врачи -практики из разных сфер. Комиссия и приняла стратегию: как внедрять и в каком возрасте прививать. Я поздравляю казахстанцев с тем, что наша страна присоединяется к глобальной стратегии борьбы с раком шейки матки. Все девочки в возрасте от 9 до 14 лет должны быть привиты вакциной против ВПЧ и охват должен составлять 90%", - отмечает представитель ВОЗ.

Между тем, по его словам, в отношении доступа к вакцинации в мире до сих пор сохраняется неравенство.

"Глобально охват вакцинацией составляет всего лишь 50% в мире. Этого, конечно, недостаточно. Но каждый год всё больше стран присоединяются к этой глобальной стратегии по защите от рака шейки матки", - добавляет Канат Суханбердиев.

По информации ВОЗ, рак, вызванный ВПЧ, ежегодно выявляют у 625 тысяч женщин и 70 тысяч мужчин. А прививка от вируса нужна не только женщинам. Так считает врач акушер-гинеколог, assistant профессор Гульжанат Аймагамбетова.

"У меня нет дочери, но у меня есть сын. И я бы хотела привить его от вируса папилломы человека. Ведь ВПЧ вызывает не только рак шейки матки, но и другие онкологические заболевания, которым подвержены и мужчины", - уверена врач.

К слову, в Казахстане уже был пилотный проект по вакцинации против ВПЧ. В Павлодарской и Атырауской области, а также в Астане и Алматы тогда привили свыше 7 тысяч девочек в возрасте 12-14 лет. Санэпидемиологи отмечают, ни одна из них не заболела раком шейки матки. ВПЧ при исследовании у них также не обнаружили. Гульжанат Аймагамбетова не разделяет опасения некоторых казахстанцев о возможных побочных эффектах вакцины.

"Побочные эффекты изучены, причем не было обнаружено ни одного специфического побочного эффекта, они такие же, как могут быть при введении других вакцин. К сожалению, в нашем общем информационном пространстве часто муссируются различные фейки, которые прилипают к какой-то вакцине. В какой-то группе населения, которые дальше распространяют эту информацию и ставят под угрозу программу вакцинации", - отмечает она.

Вакцина против ВПЧ – одна из наиболее изученных, отмечают медики. И поскольку раковые заболевания в числе самых опасных в мире, безопасность и эффективность вакцины беспокоят все мировое экспертное сообщество. Вакцинация вместе со скринингами призвана сократить заболеваемость раком шейки матки к 2045 году на 42%. К 2070 году, по прогнозам ВОЗ, такие шаги позволят спасти 14 миллионов жизней. Между тем, сейчас от рака шейки матки в мире каждый год умирают 300 тысяч женщин. За последние 10 лет заболевание унесло жизни 5 тысяч казахстанок.

По словам врачей, вакцина вызывает выработку антител против ВПЧ. Она достигает определенного пика и остается стабильной на протяжении 10-15 лет. Это научно доказано.

"Сейчас ученые предполагают, что ревакцинации через 15 лет будет не нужно, поскольку после вакцины иммунитет остается стойким и держится долго. Я как врач акушер-гинеколог, как женщина, как тётя девочек, полностью рекомендую эту вакцину. Я сожалею, что когда мне было 11 лет, этой вакцины не существовало, и я не имела возможности привиться, потому что все мы, женщины, находимся в группе риска по раку шейки матки. Это может случиться с каждой", - считает акушер-гинеколог Гульжанат Аймагамбетова.

Вакцину во всём мире используют у девочек и девушек до наступления сексуальной активности. В организме, не заражённом ни одним из типов ВПЧ, от которых защищает вакцина, вырабатываются антитела к вирусу. Наша задача – как можно больше информировать казахстанцев о предстоящей кампании, дать ответы на все вопросы, отмечают сами медики. Прививать ли своего ребёнка, будут решать сами родители. Вакцинация будет добровольной. В новом учебном году прививку школьницы могут получить как в учебном заведении, так и в поликлинике по месту жительства.