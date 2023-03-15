Американка сыграла на домбре "Қара жорға" и умилила пользователей

В социальной сети Instagram появилось видео с американской девушкой, играющией на домбре. Ролик вызвал умиление у пользователей сети, передает BaigeNews.kz. Опубликовала видеозапись дипломатическая Миссия США в Казахстане.

View this post on Instagram A post shared by U.S. Embassy to Kazakhstan (@usinkz)

Сообщается, что девушку на видео зовут Риа Эдберг. Она приехала в Алматы из штата Миннесота по программе обмена. За время жизни в нашей стране американка освоила игру на казахском национальном инструменте. Она призналась, что ее любимое произведение - это народный куй "Кара Жорга".