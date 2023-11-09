AMANAT предлагает убрать рекламу букмекеров и тотализаторов с улиц и интернета

Более 350 тысяч казахстанцев страдают зависимостью от игр. Методы противодействия лудомании и вопросы регулирования деятельности букмекерских контор обсудили сегодня на расширенном собрании фракции "AMANAT" в Мажилисе, передаёт BaigeNews.kz.

Спикер Мажилиса, Председатель "AMANAT" Ерлан Кошанов отметил, что лудомания становится опасным явлением, разрушающим человеческие судьбы. Именно поэтому партия инициировала подготовку законопроекта по вопросам игорного бизнеса, лотерей и лотерейной деятельности.

"Проблема игровой зависимости в последнее время приобретает страновой масштаб. Лудомания – это бич 21 века. От азартных игр страдают миллионы людей. Сегодня первые ставки начинают делать со школьной скамьи. Всё доступно онлайн. Поэтому Глава государства поднял эту тему на заседании Совета безопасности и поставил задачу по установлению ограничений в отношении азартных игр. Теперь это депутаты должны закрепить законодательно", – сказал он.

В свою очередь министр туризма и спорта Ермек Маржикпаев сообщил, что с 2021 года в результате разъяснительной работы 17 букмекеров добровольно вернули лицензии, а количество субъектов игорного бизнеса сократилось в 2 раза, с 71 до 28.

"С этого года около 7 тысяч интернет-ресурсов и ссылок на незаконные материалы, были заблокированы через информационную систему "Кибернадзор" с целью ограничения деятельности и рекламы интернет-казино. На сегодняшний день по республике выдано 28 лицензий на занятие игорным бизнесом. Из них 5 казино, 8 залов игровых автоматов, 13 букмекерских контор и 2 тотализатора", – сказал министр.

В ходе собрания депутаты критично оценили работу госорганов по борьбе с лудоманией и незаконным игорным бизнесом. Так, 7 из 10 семейных пар разводятся из-за азартных игр, в прошлом году в Казахстане 3676 человек покончили жизнь самоубийством, каждый пятый из них – по причине лудомании.

"Мы не видим решительных шагов со стороны Правительства в отношении организаторов игорного бизнеса и их лоббистов. В частности, букмекерские конторы вкладывают миллиарды тенге в рекламу в интернете и СМИ. Социальные сети пестрят рекламой букмекерских контор. Кроме того, общественники и лидеры мнений готовы продвигать эту отрасль. Поэтому инициированный партией "AMANAT" законопроект мы должны принять как можно скорее", – заявил депутат Едил Жанбыршин.

Далее руководитель фракции "AMANAT" Елнур Бейсенбаев проинфировал депутатов о наиболее важных нормах нового законопроекта. Подготовлено более 50 поправок в 2 кодекса и 7 законов.

В частности, предлагается ввести запрет на участие в азартных играх для физических лиц, находящихся в реестре должников по алиментам, налогам и кредитам. Закрепляется административная ответственность юридических лиц, за вовлечение в азартные игры лиц, не достигших разрешенного возраста, а также уголовное наказание за организацию онлайн-казино. Ограничивается реклама букмекеров и тотализаторов на улицах, в интернете и СМИ.

Кроме того, предлагается также запретить ввоз в страну и установку автоматов-лотоматиков в жилых домах, магазинах, медицинских и образовательных учреждениях. Увеличивается возрастной ценз для участия в азартных играх до 25 лет. Организаторы игорного бизнес должны будут интегрировать свои информационно-финансовые системы с аппаратными комплексами органов госдоходов. Таким образом для государства будут видны все финансовые операции.

Подводя итоги собрания фракции, Спикер Мажилиса Ерлан Кошанов подчеркнул важность скорейшего принятия законопроекта с учетом его широкого обсуждения с общественностью и заинтересованными государственными структурами. Основная цель – защитить граждан от игровой зависимости и негативных последствий для них и членов их семей.

Депутаты фракции "AMANAT" единогласно поддержали предложенный законопроект.