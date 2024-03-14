Амал 2024: традиционный огонь единства зажгли в Мангистау

В Мангистау в историко-культурном комплексе "Адай ата - Отпан тау" 13 марта состоялась церемония зажжения огня единства в честь праздника Амал, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акима Мангистауской области.

Традиция зажигания огня на самой высокой вершине Мангистау уходит корнями в глубину истории. Огонь символизирует единство, и является знаком сплоченности. Не разделяясь на роды, жузы и национальности, мы все преданно служим нашей общей Родине. Об этом сказал аким Мангистауской области Нурлан Ногаев.

"Испокон веков этот день имеет глубокий духовный смысл. Наши предки радовались за прошедшую зиму без потерь в семье и хозяйстве, сегодня мы поздравляем друг друга с наступлением весны, прощаем обиды и в суете будней находим время для близких. Поколения сменяют друг друга, но "көрісу күні" остается непреходящим праздником, напоминая нам о приближении весны и появлении новых надежд и возможностей. Как подчеркивал Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев, "Праздник Амал, призывающий к единению и согласию, является живым выражением традиционной отзывчивости нашего народа". Пусть этот праздничный день наполнит Ваши сердца теплом и радостью! Желаю Вам счастья, добра и благополучия!" - подчеркнул Нурлан Ногаев.

Праздник Амал на горе Отпан мангистаусцы отмечают ежегодно. В этом году организаторами мероприятий являются потомки Мұңал ата.





Поздравить жителей и гостей региона с праздником приехала народная артистка Казахстана Роза Рымбаева. Вместе с тем, на мероприятии были организованы спортивные национальные игры, включая соревнования с участием собак породы тазы.



Праздник продолжится и 14 марта. Вниманию гостей будет предложено театрализованное представление "Сәлем сөздің атасы", после чего начнется торжественное празднование Амала.



Далее запланирована концертная программа районных и городских творческих коллективов, конные соревнования и другие спортивные мероприятия.



14 марта потомки Мұңал ата передадут огонь единства и эстафету празднования Амала потомкам Қосай Ата.



Напомним, Отпан тау - самая высокая точка в Мангистауской области. На ее вершине установлены 37-метровый памятник Адаю и две стелы-минарета, которые символизируют два крыла отца – сыновей Кудайке и Келимберды. Адай-ата был исторической личностью и батыром. В 2007 году в честь него был открыт историко-культурный комплекс "Отпан тау".