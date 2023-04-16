Алтай Кульгинов побеседовал с жителями Кызылординской области

Фото: primeminister.kz

Во время рабочей поездки в Кызылординскую область заместитель премьер-министра страны Алтай Кульгинов посетил аварийные сельские школы, объекты здравоохранения, встретился с молодежью, а также с сельчанами по поводу участия в программе "Ауыл аманаты", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Primeminister.kz

Вице-премьер отметил, что в рамках исполнения поручений Президента вопросы образования, здравоохранения и занятости находятся на особом контроле.

Проблему дефицита школ будут решать с помощью госпрограммы "Комфортная школа" и с помощью Фонда поддержки образования. Благодаря чему в течение трех лет в регионе планируется построить свыше 30 объектов образования.

Для повышения качества оказания медицинских услуг в Кызылординской области в 2023 году запланировано строительство областного центра крови, многопрофильной больницы на 300 коек (с онкологическим отделением) со специализированной поликлиникой, больницы на 40 коек в селе Сексеуил Аральского района.

Занятость молодёжи стала одной из наиболее актуальных проблем Кызылординской области. На встрече с молодыми людьми, которая состоялась в Молодежном ресурсном центре, были озвучены предоставляемые государством возможности.

На содействие в трудоустройстве направлены проекты "Первое рабочее место" с субсидированием зарплаты и "Молодежная практика", помогающая получить трудовой опыт в процессе обучения.

Предпринимательская инициатива поддерживается посредством предоставления молодым людям кредитов через АО "Аграрная кредитная корпорация" в размере до 5 миллионов тенге на гибких условиях: от 2,5 процента годовых на срок не превышающий 5-7 лет. В Кызылординской области в 2023 году планируется выделить 1,2 миллиарда тенге на реализацию таких проектов. На данный момент одобрено 7 заявок. Еще одним способом развить бизнес стали безвозмездные гранты для социально незащищенных слоев населения.

"В нашей стране по поручению главы государства внедрены действенные механизмы решения проблем молодежи: обучения, трудоустройства, помощи в открытии собственного дела, приобретения жилья и других. Нередко бывает так, что молодежь просто не в курсе всех возможностей, которые им предоставляются. Нужно использовать все способы информирования, налаживания обратной связи, так как средства на поддержку молодежи предусмотрены и будут выделены в полном объеме", — отметил заместитель премьер-министра РК.

На обеспечение занятости в селах ориентирована программа "Ауыл аманаты". На ее реализацию в Кызылординской области в 2023 году предусмотрено три миллиарда тенге.

Заместитель премьера встретился с жителями поселка Баймурат батыр, входящего в состав Кызылорды, и рассказал об условиях программы.