"Алматыгаз" оштрафовали почти на 84 млн тенге
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За ущемление прав потребителей прокуратурой города Алматы оштрафовано ТОО "Абонентский расчетный центр "Алматыгаз", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру города.
В ходе проверки в деятельности ТОО "Абонентский расчетный центр "Алматыгаз" прокуратурой города Алматы установлены факты злоупотребления доминирующим положением, выраженные в ущемлении законных прав потребителей путем уклонения от выполнения обязательных работ по ежегодному техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования и газопотребляющих систем, с которыми заключены соответствующие договоры.
“В отношении ТОО возбуждено административное производство по пункту 3-1 статьи 159 Кодекса Республики Казахстан "Об административных правонарушениях" и для рассмотрения направлено в суд.
Постановлением Специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям города Алматы ТОО привлечено к административной ответственности, с наложением взыскания в виде административного штрафа на сумму 83,8 млн тенге”, - говорится в сообщении.
В прокуратуре отметили, что компания выплатила штраф в доход государства.
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