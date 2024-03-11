Алматы принял более 1,5 млн туристов
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За 9 месяцев 2023 года в Алматы прибыло 1,5 млн человек, включая 409,4 тыс. иностранных туристов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал "Новости акимата Алматы".
В настоящее время Алматы лидирует в Казахстане по количеству и качеству гостиничной инфраструктуры, привлекая туристов из разных стран
В 2023 году в Алматы открылись четыре объекта, включая экоотель Qazaq Auyl, Grand Mildom, Medeu camp и Dami hotel.
Все в городе работает 345 гостиниц с общим числом номеров более 11 тыс., превышая 21,8 тыс. койко-мест.
В городе строятся 23 новых гостиницы на 3287 номеров, планируется ввод в эксплуатацию с 2024 по 2027 год:
- 7 гостиниц на 1067 номеров – в 2024 году;
- 7 гостиниц на 930 номеров – в 2025 году;
- 5 гостиниц на 746 номеров – в 2026 году;
- 4 гостиницы на 544 номера – в 2027 году.
"Увеличение номерного фонда повысит комфортность пребывания туристов в мегаполисе и, безусловно, положительно отразится на развитии туристской отрасли. В этой связи нами будет продолжена работа по увеличению мест размещения и наращиванию потока иностранных туристов", - сообщила Галия Токсеитова, глава управления туризма Алматы.
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