Алматы принял более 1,5 млн туристов

За 9 месяцев 2023 года в Алматы прибыло 1,5 млн человек, включая 409,4 тыс. иностранных туристов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал "Новости акимата Алматы".

В настоящее время Алматы лидирует в Казахстане по количеству и качеству гостиничной инфраструктуры, привлекая туристов из разных стран

В 2023 году в Алматы открылись четыре объекта, включая экоотель Qazaq Auyl, Grand Mildom, Medeu camp и Dami hotel.

Все в городе работает 345 гостиниц с общим числом номеров более 11 тыс., превышая 21,8 тыс. койко-мест.

В городе строятся 23 новых гостиницы на 3287 номеров, планируется ввод в эксплуатацию с 2024 по 2027 год:

- 7 гостиниц на 1067 номеров – в 2024 году;

- 7 гостиниц на 930 номеров – в 2025 году;

- 5 гостиниц на 746 номеров – в 2026 году;

- 4 гостиницы на 544 номера – в 2027 году.