Алматы примет чемпионат мира по быстрым шахматам в декабре

Фото: kazchess.kz

Алматы выбран в качестве места проведения чемпионата мира по быстрым шахматам в дисциплинах "рапид" и "блиц", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт Международной шахматной федерации.

"Престижное мероприятие пройдет в Алматы, крупнейшем мегаполисе Казахстана, расположенном в предгорьях Заилийского Алатау. Чемпионат будет проходить в традиционные даты: с 25 декабря (прибытие и открытие) по 30 декабря (последний игровой день и закрытие)", - говорится в сообщении.

Более подробная информация, включая информацию об участниках, будет опубликована до 15 ноября.

В федерации отметили, что без визы или по упрощённой процедуре получения однократной электронной визы, выдаваемой через Визово-миграционный портал, в Казахстан на чемпионат смогут приехать участники более чем из 100 стран мира.

Отметим, что в 2021 году чемпионат мира по рапиду и блицу должен был пройти в Астане, но был перенёс в Варшаву (Польша).