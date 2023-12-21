Алматы и Алматинская область лидируют по числу выявленных поддельных денег
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С начала года в Казахстане выявили 195 поддельных денежных знаков (193 банкноты и две монеты) на сумму 687 100 тенге. Более 80 процентов этого объёма пришлись на Алматы и Алматинскую область, передаёт BaigeNews.kz.
Чаще всего подделывались банкноты номиналом 5 000 тенге – 68 штук или 35,2 процента от общего количества. Далее в антирейтинге идут подделки двухтысячных купюр – 62 штуки, 500 тенге – 26 штуки.
"Наибольшее количество подделок выявлено в Алматы и Алматинской области – 157 штук (80,5 процента), а также в Восточно-Казахстанской области – 15 штук (7,7 процента). Поддельные банкноты в основном изготавливаются с использованием компьютерной техники и струйного принтера на обычной офсетной бумаге. Фальшивомонетчики в основном имитируют визуальные защитные элементы", - сообщил начальник Управления экспертизы банкнот и монет Нацбанка РК Аскат Мукамадиев.
В банке напомнили о простых правилах, которые помогут самостоятельно отличить настоящие банкноты от поддельных:
- цвет банкноты должен быть чётким и контрастным. Необходимо просмотреть банкноту на просвет, чтобы разглядеть водяной знак и цифровое изображение номинала.