Алматы и Алматинская область лидируют по числу выявленных поддельных денег

С начала года в Казахстане выявили 195 поддельных денежных знаков (193 банкноты и две монеты) на сумму 687 100 тенге. Более 80 процентов этого объёма пришлись на Алматы и Алматинскую область, передаёт BaigeNews.kz.

Чаще всего подделывались банкноты номиналом 5 000 тенге – 68 штук или 35,2 процента от общего количества. Далее в антирейтинге идут подделки двухтысячных купюр – 62 штуки, 500 тенге – 26 штуки.

"Наибольшее количество подделок выявлено в Алматы и Алматинской области – 157 штук (80,5 процента), а также в Восточно-Казахстанской области – 15 штук (7,7 процента). Поддельные банкноты в основном изготавливаются с использованием компьютерной техники и струйного принтера на обычной офсетной бумаге. Фальшивомонетчики в основном имитируют визуальные защитные элементы", - сообщил начальник Управления экспертизы банкнот и монет Нацбанка РК Аскат Мукамадиев.

В банке напомнили о простых правилах, которые помогут самостоятельно отличить настоящие банкноты от поддельных:

- цвет банкноты должен быть чётким и контрастным. Необходимо просмотреть банкноту на просвет, чтобы разглядеть водяной знак и цифровое изображение номинала.

- также следует обратить внимание на сплошную ныряющую нить, выходящую на поверхность банкноты в виде пунктиров с надписями. Она чётко просматривается на проходящем свете как одна сплошная нить с надписями.

- отметим, что на банкнотах номиналом 1000, 2000, 5000, 10 000 и 20 000 тенге имеются изображения, нанесённые цветопеременной краской. При изменении угла наклона банкноты их цвет меняется от зелёного до золотого.

- также на всех банкнотах есть специальная печать, которая создаёт рельеф, хорошо различимый на ощупь.

- на банкноте номиналом 10 000 тенге образца 2011-2012 года с лицевой стороны расположена защитная полоса. С оборотной стороны она просматривается через овальное окно.

- на банкноте номиналом 20 000 тенге образца 2022 года расположена голографическая полоса в полуокнах с цветопеременным и динамическим эффектами.