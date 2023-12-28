Алматы будет поделен на пять полицентров

Согласно "Программе развития города Алматы до 2025 года и среднесрочные перспективы до 2030 года", мегаполис в течение двух лет будет поделен на пять специальных зон, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал "Новости акимата Алматы".

В Алматы состоялась презентация мастер-плана транспортного каркаса города до 2030 года, разработанного НИИ "Алматыгенплан". По словам разработчиков из транспортный каркас предполагает формирование 5 новых полицентров, объединенных сетью общественного транспорта. Полицентры – это центры общественной и деловой активности, куда будут стремиться как алматинцы, так и гости столицы, представители бизнеса.

На границах города будут построены три больших транспортно-пересадочных узла: "Барлык", "Восточный" на Кульджинском тракте и "Север" в районе Гейт-Сити. Это позволит жителям, приезжающим из области, оставлять свои автомобили на перехватывающих парковках и воспользоваться общественным транспортом, значительно снизив нагрузку на дороги города.

Полицентр "Северный" - прилегает к ЖД-станции Алматы-1. Здесь будет развиваться сфера услуг, в застройках первые этажи будут переданы в аренду малому бизнесу, улицы сделают более плотными, построят скверы, оборудуют места отдыха вдоль БАКа, на территории бывшего "Зеленстроя", рощи Баума.

Полицентр "Западный", будет расположен в районе нового железнодорожного вокзала Алматы-3 и транспортного хаба в поселке Боралдай. Планируется построить линейный рекреационный парк площадью 90 га, новый многопрофильный больничный комплекс, центр настольного тенниса и другое.

"Юго-западный" полицентр – в районе пр. Райымбека и пробиваемой улицы Алатау. В этом месте разместятся мини-промышленные парки, объекты торговли и логистики, административно-деловые центры. "Исторический центр" - часть Медеуского района, "золотой квадрат" в границах улиц Байтурсынова – проспект Абая – Зенкова – Жибек Жолы. Здесь не будет промышленных предприятий, а здания историко-культурной значимости будут отреставрированы. В целом продолжится благоустройство данного полицентра, появится больше велополос и велодорожек, много парковочных мест и т. д.

Полицентр "Восточные ворота" - район Талгарского и Кульджинского трактов. Здесь расположится логистический хаб Алматы, будут построены станция LRT (надземное метро), линия BRT (скоростной автобусный транспорт).

Для повышения качества жизни населения необходимо повысить уровень охвата населения скоростными видами общественного транспорта.

Согласно проведенному исследованию авторов мастер-плана, процент населения, проживающего в радиусе 500 м от остановки в Алматы, составляет 39%, в то время как в Париже этот показатель равен 98%. Отдаленность остановок от мест притяжения трафика снижает привлекательность автобусного сообщения.

Районы севернее Райымбека не имеют прямого доступа к метро или другому выделенному транспорту. В качестве решения планируется продлить линию метро до западной границы города, обеспечить 100-й охват населения остановками, экологичность транспорта – до 90-100%, сократить время на пересадку пассажиров, включая время ожидания на остановке, до 2-8 минут и другое.