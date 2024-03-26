Стали известны "главные шопоголики" страны

За январь-февраль текущего года объём розничной торговли в нашей стране составил, согласно официальным данным, 2,5 трлн тг, что на 11,8% больше в деньгах, чем в аналогичном периоде годом ранее, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Finprom. Реальный рост физических объёмов ритейла составил 4,7%.

Основная часть объёма продаж традиционно приходится на непродовольственные товары: 1,8 трлн тг, плюс 12%. На продовольственные товары соответственно пришлось 678,3 млрд тг, плюс 11,3% в стоимостном выражении.

Для справки: в аналогичном периоде 2023 года объём розничной торговли составлял 2,2 трлн тг, на 36,2% больше в стоимостном выражении, чем годом ранее.

Частные компании продали товаров на 2,2 трлн тг, на 13,6% больше, чем годом ранее; иностранные — на 265,9 млрд тг, минус 1,2%. В разрезе размерности наибольшие объёмы ритейла ожидаемо приходятся на малые компании (1,5 трлн тг, на 16% больше в деньгах, чем годом ранее), далее идут крупные компании (671,6 млрд тг) и средние (324,1 млрд тг).

В региональном разрезе наибольшие показатели ритейла традиционно зафиксированы в Алматы — 31% от РК. За два месяца официально проведённый по чекам объём розничной торговли составил в Южной столице 766,5 млрд тг, на 13,7% больше в деньгах, чем годом ранее.

На второй строчке оказалась столица (306,3 млрд тг, плюс 12,9% за год), далее идёт Карагандинская область (211,8 млрд тг, плюс 8,6% за год).

Наименьшие показатели официально зафиксированы в Улытауской, Туркестанской и Жетысуской областях — всего 14,6 млрд, 38,2 млрд и 38,7 млрд тг соответственно. Очевидно, что эти данные достаточно далеки от реальности, и говорят не о реальных продажах, а лишь о тех, которые прошли по чекам.

Таким образом за два месяца текущего года каждый казахстанец оставил в магазинах, на базарах и в прочих розничных точках продаж РК в среднем 123,1 тыс. тг против 111,6 тыс. тг годом ранее. Годовой рост — 10,3%. Для сравнения: цены на товары и услуги по итогам января-феврале 2024 года выросли 9,4% по сравнению с январём-февралём 2023 года.

В региональном разрезе самые высокие средние чеки ожидаемо приходятся на жителей Алматы: 342,9 тыс. тг за два месяца на душу населения, плюс 10,3% за год.

"Главными шопоголиками" страны можно также назвать жителей Астаны (213,1 тыс. тг на душу населения), Восточно-Казахстанской (201 тыс. тг), Карагандинской (186,6 тыс. тг) и Абайской (111,1 тыс. тг) областей.

Наименьшие показатели фиксируются в Туркестанской области: по официальным данным за два месяца — всего 17,8 тыс. тг на душу населения, на 15% больше, чем годом ранее. Разница с Алматы составила колоссальные 19,2 раза, хоть регион является вторым среди самых густонаселённых в РК, после Алматы. В таком разрезе то, что официальные данные весьма далеки от реальности, ещё очевиднее.