Алматинцы собрали более 10 тонн гуманитарной помощи

Первую партию гуманитарной помощи в пострадавшие от наводнения регионы отправили сегодня из Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат города.

"В благотворительной акции приняли участие жители города, бизнесмены и активная молодежь. В результате за 6 дней было собрано около 10 тонн гуманитарной помощи. В частности, более 2,5 тонны одежды, 1 тонна средств гигиены, более 3,5 тонны продуктов питания, предметов домашнего обихода и т. д.



В работе пункта сбора помощи задействованы более 30 волонтерских организаций и свыше 100 волонтеров", - говорится в сообщении.

Пункт приема продолжает свою работу до конца недели по адресу: ул. Байтурсынова, 22/1, время работы с 10:00 до 19:00.