Алматинцы не могут добиться компенсации за дома, которые пойдут под снос

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В Алматы 50 семей уже год не могут получить компенсацию за свои дома, которые должны пойти под снос, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

Деньги жителям микрорайона Калкаман обещали выплатить ещё в 2022 году. В очередной раз они пришли в управление земельных отношений Алматы, чтобы потребовать деньги.

"У нас пока не будет на руках денег, мы не можем поехать дать задаток, договориться с продавцом и что-то себе приобрести. Сейчас все в подвешенном состоянии находятся. Цены меняются постоянно. Зимой они были одни, сейчас они другие. Та сумма, которая была назначена в прошлом году, и компенсация, которая была сделана за этот период, по инфляции она не такая уж большая", — говорит Ольга Боркова.

Среди тех, кто до сих пор не может приступить к поиску нового жилья, и семья Копбосыновых. Дом Хинуар Копбосыновой был построен в 2002 году. Здесь женщина проживает с мужем, двумя сыновьями, снохой и пятью внуками. Большая семья не может выехать из своего жилья из-за отсутствия компенсации. Женщина одна из первых подала документы на компенсацию. Предложенную государством сумму не оспаривала, чтобы получить деньги быстрее.

"Ещё четыре года назад велись разговоры, что дома на нашей улице пойдут под снос. Поэтому я была готова. Но к удивлению деньги мне ещё не дали. А вот мои соседи уже получили компенсацию, их дома снесли. Из-за работ по демонтажу стены нашего дома трещат по швам. Нам скорее нужно отсюда переезжать", — говорит Хинуар Копбосынова.

Компенсация будет выплачена до конца этого месяца, заверили в акимате.

"По 26 участкам по Толе би 1,2 миллиарда тенге у нас есть. Если сегодня комиссия подтвердит, до конца месяца мы выплатим. И по станции метро – 23 участка. Тоже 2,2 миллиарда у нас сидит на счету. Как только маслихат пройдёт, до конца месяца эти суммы выплатим", — говорит заместитель руководителя управления земельных отношений Алмат Нурлан Кулболдинов.

Изымать земли для строительства станции метро "Калкаман" и пробивки улицы Толе би начали в прошлом году. По подсчётам властей, для проведения работ выкупить необходимо около 300 участков.