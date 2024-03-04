Алматинцы должны иметь крепкую обувь у кровати - сейсмолог о землетрясении

Сильное землетрясение вновь произошло в Алматы. В этот раз его магнитуда составила - 6.1. Первое землетрясение в этом году в городе произошло в январе. Тогда, по информации ДЧС города, магнитуда была -6,7 баллов. Чем вызваны эти землетрясение и стоит ли ожидать их повторное появление в беседе с корреспондентом BaigeNews.kz рассказал сейсмолог Мухтар Хайдаров.

"В Азии в целом идет общая активизация. Сегодняшнее землетрясение произошло в очаге разлома Кеминского землетрясения 1911 года. Это меня сильно беспокоит. Я думаю, что есть основания для беспокойства", - сказал эксперт.

Он напомнил, что в 1911 году были сильнейшие последствия землетрясения. Оно было одно из крупнейших в Центральной Азии. Тогда в городе было разрушены около 756 зданий, погибло около 50 человек, сотни были ранены.

Говоря о разрушениях более чем столетней давности, сейсмолог предупреждает, что городу может грозить опасность. Поэтому, по его мнению, правительству и парламенту нужно принимать срочные меры.

"Правительство, парламент должны принять срочные меры по защите Алматы, включая научные и другие меры, как минимум. Потому что ситуация, на мой взгляд, сложная и опасная. Я могу ошибаться. У меня нет специальных ресурсов, чтобы об этом точно говорить. Я говорю по тем данным, которые есть в Интернете. И они показывают, что ситуация сложная", - сказал сейсмолог.

Последняя такая активность наблюдалась больше 10 лет назад, подчеркивает Мухтар Хайдаров.

"Самая последняя активизация в городе была в 2011 году. Землетрясение произошло на южном берегу водохранилища Капчагая. До этого года в Алматы ситуация была относительно спокойной. Сейчас же все поменялось. Нужно с этим оперативно разбираться", - сказал эксперт.

Больше всего сейсмолог опасается, что два землетрясения этого года являются форшоками (слабые подземные толчки, иногда предшествующие сильному землетрясению). И в будущем может ожидаться более сильное землетрясение.

"Я опасаюсь, что это форшоки Кеминского землетрясения. Поэтому я впервые при землетрясении вышел на улицу, хотя я привык к тому, что такая активность бывает. Но в этот раз у меня опасения серьезные", - сказал эксперт.

По его мнению, местные власти делает все возможное, учитывая сейсмоопасность региона. Так, в Алматы была создана новая организация по сейсмической безопасности, рассказывает эксперт.

Но при всех принимаемых мерах он считает, что жителям Алматы нужно в первую очередь быть готовыми к сильнейшему землетрясению.

"Я всегда говорю о том, что все алматинцы должны иметь крепкую обувь у кровати. Вдруг, если ночью ударит, чтобы ноги не поранить. Так ноги можно уберечь от стекол. Одеться и выйти. Мой совет таков", - заключил эксперт.

Сильные подземные толчки ощутили жители сразу нескольких регионов Казахстана. В акимате Алматы обсуждают дальнейший план действий. Международный аэропорт Алматы сообщает, что после землетрясения все службы аэропорта работают в штатном режиме.

Ещё одно землетрясение без ощутимости зарегистрировали сейсмологи. Министерство науки и высшего образования РК сообщает об эвакуации студентов со всех вузов Алматы, в связи с произошедшим землетрясением в городе. Мониторинг состояния зданий и сооружений поручил провести аким Алматы.

Ранее в Сети начали появляться видео и фото последствий землетрясения. В одном из бизнес-центров вдребезги разбились стеклянные двери.