Алматинцев, засоряющих арыки и ливневые стоки, будут штрафовать
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По прогнозу РГП "Казгидромет", с 28 по 30 марта в городе Алматы временами ожидается выпадение осадков в виде дождя, передаёт BaigeNews.
Пресс-служба акимата мегаполиса сообщает, что на сегодня силами коммунальных служб города произведены работы по очистке арычных сетей, арычных переходов и "ловушек" для случайного мусора. По состоянию на 27 марта вывезено 985 тонн мусора, смета и ила. Все арычные сети очищены.
"В период выпадения осадков будет организовано дежурство 52 оперативных мобильных бригад, оснащенных мотопомпами и шанцевым инструментом для предупреждения подтоплений. Заготовлено 2 тысячи мешков с песком. В районных акиматах будет организовано круглосуточное дежурство по контролю за производством работ", - говорится в сообщении.
Во избежание подтоплений акимат убедительно просит горожан не засорять отходами арыки, ливневые стоки и каналы.
"Дополнительно сообщаем, что нарушители будут привлечены к административной ответственности по статье 505 КоАП "Нарушение правил благоустройства территорий городов и населенных пунктов, а также разрушение объектов инфраструктуры, уничтожение и повреждение зеленых насаждений города и населенных пунктов", что повлечет предупреждение либо штраф в размере 20 МРП", - добавили в акимате.
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