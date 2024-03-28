Алматинцев, засоряющих арыки и ливневые стоки, будут штрафовать

По прогнозу РГП "Казгидромет", с 28 по 30 марта в городе Алматы временами ожидается выпадение осадков в виде дождя, передаёт BaigeNews.



Пресс-служба акимата мегаполиса сообщает, что на сегодня силами коммунальных служб города произведены работы по очистке арычных сетей, арычных переходов и "ловушек" для случайного мусора. По состоянию на 27 марта вывезено 985 тонн мусора, смета и ила. Все арычные сети очищены.

"В период выпадения осадков будет организовано дежурство 52 оперативных мобильных бригад, оснащенных мотопомпами и шанцевым инструментом для предупреждения подтоплений. Заготовлено 2 тысячи мешков с песком. В районных акиматах будет организовано круглосуточное дежурство по контролю за производством работ", - говорится в сообщении.

Во избежание подтоплений акимат убедительно просит горожан не засорять отходами арыки, ливневые стоки и каналы.