Алматинцев просят воздержаться от поездок в направлении Ташкента

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Один из участков дороги республиканского значения закрыли в Алматинской области, передаёт BaigeNews.kz.

По сообщению областного филиала ТОО "Казахавтодор", в связи с проведением ремонтных работ по устранению аварийно-опасных дефектов на гарантийном участке с 22:00 16 марта закрыто движение для всех видов автотранспорта на участке дороги "Алматы-Ташкент-Термез" (63-79 километры).

ДЧС Алматинской области просит граждан воздержаться от поездок в данном направлении и заранее корректировать свой маршрут.