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Иллюстративное фото Сегодня, 22:12
187
Сегодня, 22:12
187
Фото: Иллюстративное фото

Алматинцев просят воздержаться от поездок в направлении Ташкента

Один из участков дороги республиканского значения закрыли в Алматинской области, передаёт BaigeNews.kz.

По сообщению областного филиала ТОО "Казахавтодор", в связи с проведением ремонтных работ по устранению аварийно-опасных дефектов на гарантийном участке с 22:00 16 марта закрыто движение для всех видов автотранспорта на участке дороги "Алматы-Ташкент-Термез" (63-79 километры).

ДЧС Алматинской области просит граждан воздержаться от поездок в данном направлении и заранее корректировать свой маршрут.

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#ремонт дороги #Алматы #Ташкент #ДЧС
BaigeNews.kz
Сегодня, 22:12
187
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