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Алматинцев предупредили о повышенном загрязнении воздуха

Сегодня, 08:22
АВТОР
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manshuq.com Сегодня, 08:22
Сегодня, 08:22
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Фото: manshuq.com

Синоптики предупредили о повышенном загрязнении воздуха в Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

По прогнозу синоптиков,  24 ноября 2023 года неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха ожидаются в Алматы.

Отметим, неблагоприятные метеорологические условия способствуют накоплению вредных веществ в приземном слое атмосферного воздуха. К ним относятся пыль, сажа (взвешенные частицы), сероводород, бенз(а)пирен, диоксид азота, формальдегид, фенол.

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