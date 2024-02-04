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Алматинцам посоветовали в воскресенье меньше гулять

Сегодня, 08:17
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АО "Казконтент" Сегодня, 08:17
Сегодня, 08:17
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Фото: АО "Казконтент"

По прогнозам "Казгидромета", неблагоприятные метеорологические условия 4 февраля ожидаются лишь в одном городе Казахстана  — в Алматы,  передаёт BaigeNews.kz.

Синоптики предполагают, что в воскресенье в мегаполисе возможно ухудшение качества воздуха.

Специалисты рекомендуют жителям при неблагоприятных метеоусловиях: сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения; детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок; людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе лекарственные препараты; ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Также рекомендуется занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

Напомним, в большинстве регионов Казахстана объявлено штормовое предупреждение из-за дождя, снега и метели.

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