Алматинцам делают дорогостоящие операции за счёт ОСМС

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В Алматы за 2022 год на лечение граждан за счёт обязательного социального медицинского страхования (ОСМС) потрачено 117,3 миллиарда тенге. Об этом в ходе брифинга рассказал директор алматинского филиала Фонда медстрахования Тлеухан Абилдаев, передаёт BaigeNews.kz.

Также ежегодно за счёт средств медстрахования населению проводятся сотни дорогостоящих операций по профилям кардиохирургии, нейрохирургии, урологии, травматологии, онкологии и хирургии. Проведение одной такой операции в среднем может обходиться в несколько миллионов тенге.

"К примеру, по итогам 12 месяцев по городу Алматы проведено 1539 кардиохирургических операций на сумму 7,1 миллиарда тенге, 534 нейрохирургических операций на сумму 2,7 миллиарда тенге. Ещё 2,2 миллиарда тенге фонд направил на оплату разных манипуляций по ЛОР-профилю. Всего проведено 330 операций", — сообщил Абилдаев.

По данным страховщиков, сейчас чаще всего алматинцы проводят операции по замене коленных и тазобедренных суставов. Например, за 2022 год врачи мегаполиса провели более 4 272 таких операций на сумму 5,6 миллиарда тенге. Также проведено 64 трансплантации, в том числе 27 операций по пересадке печени и почек на общую сумму 476,1 миллиона тенге.

По словам Тлеухана Абилдаева, объём медицинских услуг в пакете ОСМС обширный и доступен всем застрахованным гражданам. Имея статус в системе ОСМС, жители Алматы могут избежать лишних расходов на медицину, отметили в фонде.