Алматинца арестовали за избиение женщины
Сегодня, 15:05
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Сегодня, 15:05Сегодня, 15:05
108Фото: baigenews.kz
Суд в Алматы рассмотрел административное дело в отношении мужчины, ударившего на улице женщину, передаёт BaigeNews.kz.
"Установлено, что на прошлой неделе К., находясь в подпитии, устроил на одной из оживлённых улиц города скандал, нанеся удар сидевшей на скамейке потерпевшей Ф. Остановить правонарушителя удалось случайным прохожим, оказавшимся неподалёку от места происшествия", - сообщили в суде.
В суде мужчина вину признал.
"Правонарушитель К. признан виновным по факту нанесения побоев или совершения иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлёкших причинение лёгкого вреда здоровью. К. подвергнут взысканию виде административного ареста на срок 10 суток", - уточнили в суде.
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