Алматинца арестовали за избиение женщины

Суд в Алматы рассмотрел административное дело в отношении мужчины, ударившего на улице женщину, передаёт BaigeNews.kz.

"Установлено, что на прошлой неделе К., находясь в подпитии, устроил на одной из оживлённых улиц города скандал, нанеся удар сидевшей на скамейке потерпевшей Ф. Остановить правонарушителя удалось случайным прохожим, оказавшимся неподалёку от места происшествия", - сообщили в суде.

В суде мужчина вину признал.