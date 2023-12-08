Алматинский криминалист нашла грабителя по запаху

Криминалист-одоролог из Алматы нашла подозреваемого в ограблении, используя только запах от гильзы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Так, в полицию южной столицы поступило сообщение о попытке ограбления инкассатора. Выехавшие на место преступления стражи порядка выяснили, что злоумышленник в одном из обменных пунктов произвёл несколько выстрелов в сотрудника инкассаторской службы. Потерпевший сообщил, что при подозреваемом был рюкзак одной из служб доставок, и инкассатору удалось дать жёсткий отпор нападавшему.

Полицейские задержали мужчину, похожего по описанию на злоумышленника, но тот категорически отрицал свою вину. У следствия практически не было никаких улик, так как преступник не оставил никаких следов. Но тут к расследованию подключилась опытный криминалист-одоролог Ботагоз Агабекова. Женщина-полицейский на месте происшествия изъяла запаховый след с гильзы, выстрелянной из оружия нападавшего.

Было проведено непростое и уникальное криминалистическое исследование – одорологическая выборка. Агабекова смогла доказать вину грабителя, применив все свои научные познания в области криминалистики. В итоге мужчина признал свою вину и в подробностях рассказал, как готовился к совершению преступления.

"Зачастую опытные преступники тщательно заметают следы, уничтожают улики, но возможности современной казахстанской криминалистики, а также колоссальный опыт самих криминалистов, позволяют найти следы преступления даже там, где казалось бы их вообще нет", - отметили в МВД.