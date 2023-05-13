Алматинка родила девочку в автомобиле

Фото: twitter.com/SevimliBala

Жительница Алматы не успела доехать до роддома малышка родилась прямо в машине, передаёт BaigeNews.kz.

Видео необычного, но счастливового момента в жизни семьи, появилось в социальных сетях.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Криспи | Алматы (@kris_p_almata)

Как рассказали в управлении общественного здравоохранения Алматы, женщина ездила по городу по личным делам, но неожиданно в пути у неё начались роды.

"В 12:45 в диспетчерскую службу скорой медицинской помощи поступил вызов о родах в автомобиле. До приезда медиков в 12:57 роды уже произошли в машине. Бригада скорой медицинской помощи оказала всю необходимую мпомощь по клиническому протоколу Министерства здравоохранения РК", — сообщили в пресс-службе ведомства.

Маму и малышку доставили в городской роддом №1. По словам медиков, состояние роженицы на данный момент удовлетворительное. Ребёнок находится в детском отделении на неинвазивной вентиляции легких. Состоянию младенца ничто не угрожает.