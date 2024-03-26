Алматинка обвиняет отца своих детей в педофилии, а полицию - в бездействии

Алматинка обвиняет отца своих сыновей в педофилии, а полицию - в бездействии. По её словам, трое детей подвергались насилию со стороны её бывшего сожителя. Причем, мужчина якобы сам признавался в жутких склонностях. Женщина уверяет, что стражи порядка несколько раз заводили дело, а затем по неизвестным причинам его закрывали, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Мать троих детей Алия рассказала, что о склонностях сожителя к педофилии впервые начала догадываться пять лет назад. Тогда она застала его в кровати с младшим сыном. Оба были без одежды. Писать заявление в полицию женщина не стала. А спустя некоторое время услышала от партнёра странные рассуждения в отношении дочери.

"Когда моей дочери было 14 лет, он впервые сказал, что она уже не ребёнок, что ей уже пора рожать детей, что ей уже нужно быть чьей-то любовницей. С того момента пытаюсь пристально наблюдать за ним, потому что есть подозрения, уже понимаешь, что это нездоровые отношения. Но, видите, у меня подозрения были только в отношении дочери, во-первых, потому что она девочка, во-вторых, потому что она ему не родной ребёнок, падчерица. Но в отношении собственных сыновей и страшном сне не могла и подумать", - сказала алматинка Алия.

Позже дочь рассказала женщине о приставаниях отчима. Затем стало известно, что и старший сын подвергался насилию со стороны родного отца. Женщина написала заявление в полицию.

"По настоянию адвокатов все трое детей были направлены на СМЭ. Именно СМЭ обнаружило изменения в заднем проходе у старшего ребёнка. Они в заключении пишут, что они ходатайствовали в органы полиции, чтобы они привлекли проктолога. Это ходатайство было проигнорировано. Бездействовала полиция. И я понимала, что полиция не намерена раскрывать данное уголовное дело", - сказала женщина.

Дело заводили несколько раз и вновь закрывали, негодует алматинка. Она также показала аудиозапись с признаниями своего сожителя.

В департаменте полиции Алматы заявили: в ходе проведённого следствия состава уголовного правонарушения обнаружено не было.

"Проведены исследования по всем доказательствам, которые были предъявлены заявительницей. Проведён комплекс следственных мероприятий, предусмотренных Уголовным процессуальным кодексом, все необходимые, не одна, а несколько, экспертиз. В результате факты, доводы указанные не нашли своего подтверждения. Поэтому на основании статьи 35, пункта 2 уголовное дело было прекращено", - сообщила официальный представитель департамента полиции Алматы Салтанат Азирбек.

Несмотря на это жительница Алматы намерена добиться наказания для обидчика своих детей. И обязательно лишить его родительских прав.