Алматинец заявил о грабеже, чтобы оправдаться перед кредиторами
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Алматинец заявил в полицию о грабеже, чтобы избежать общения с кредиторами. Теперь его будут судить за ложный донос, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
35-летний гражданин С. посреди ночи позвонил в полицию и сообщил о нападении.
"По словам мужчины, двое неизвестных, следуя в его Toyota под видом пассажиров, применили физическую силу и забрали пакет с крупной суммой денег. Следственно-оперативная группа обратила внимание на нестыковки в показаниях потерпевшего: он часто путался в данных и сильно нервничал во время первичных следственных действий. Далее установлено, что грабежа не было, гражданин С. выдумал его, чтобы оправдаться перед знакомыми, которым он задолжал. Это уголовно наказуемое деяние", - сообщил начальник отдела полиции при УП Турксибского района Зухраб Мырзагали.
Ответственность за заведомо ложный донос предусмотрена требованиями статьи 419 УК РК.
Факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования. Гражданин С. признал вину.
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