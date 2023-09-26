Алматинец заявил о грабеже, чтобы оправдаться перед кредиторами

Алматинец заявил в полицию о грабеже, чтобы избежать общения с кредиторами. Теперь его будут судить за ложный донос, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

35-летний гражданин С. посреди ночи позвонил в полицию и сообщил о нападении.

"По словам мужчины, двое неизвестных, следуя в его Toyota под видом пассажиров, применили физическую силу и забрали пакет с крупной суммой денег. Следственно-оперативная группа обратила внимание на нестыковки в показаниях потерпевшего: он часто путался в данных и сильно нервничал во время первичных следственных действий. Далее установлено, что грабежа не было, гражданин С. выдумал его, чтобы оправдаться перед знакомыми, которым он задолжал. Это уголовно наказуемое деяние", - сообщил начальник отдела полиции при УП Турксибского района Зухраб Мырзагали.

Ответственность за заведомо ложный донос предусмотрена требованиями статьи 419 УК РК.

Факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования. Гражданин С. признал вину.