  • 27 Сентября, 03:57
  • BAIGENEWS
В 2 раза сократить количество стихийных свалок в Казахстане потребовал премьер
Глава Минздрава прокомментировала проверку медцентра в Караганде
Введут ли в Казахстане карантин, ответили в Минздраве
Азиада - 2023: Казахстанские стрелки принесли второе "серебро"
Женщина и двое детей сгорели в частном доме в Петропавловске
Усилить цифровизацию здравоохранения в регионах поручил Смаилов
Индийский лоукостер запустил рейсы из Дели в Алматы
Тимур Бекмамбетов приехал в Атырау
Азиада -2023: график выступлений казахстанских спортсменов на 26 сентября
Высыхающий Каспий показал пилот российской авиакомпании
Десятки рейсов отменили в лондонском аэропорту из-за COVID-19
Тушить пожар в Наурузумском заповеднике помогают силы трех регионов РК
Смерть роженицы в Жанаозене: врачи получили строгий выговор
Казахстанского теннисиста подозревают в договорных матчах
В Астане резко выросла активность на рынке жилья

Алматинец заявил о грабеже, чтобы оправдаться перед кредиторами

Вчера, 16:16
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
polisia.kz Вчера, 16:16
Вчера, 16:16
338
Фото: polisia.kz

Алматинец заявил в полицию о грабеже, чтобы избежать общения с кредиторами. Теперь его будут судить за ложный донос, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz

35-летний гражданин С. посреди ночи позвонил в полицию и сообщил о нападении.

"По словам мужчины, двое неизвестных, следуя в его Toyota под видом пассажиров, применили физическую силу и забрали пакет с крупной суммой денег. Следственно-оперативная группа обратила внимание на нестыковки в показаниях потерпевшего: он часто путался в данных и сильно нервничал во время первичных следственных действий. Далее установлено, что грабежа не было, гражданин С. выдумал его, чтобы оправдаться перед знакомыми, которым он задолжал. Это уголовно наказуемое деяние", - сообщил начальник отдела полиции при УП Турксибского района Зухраб Мырзагали.

Ответственность за заведомо ложный донос предусмотрена требованиями статьи 419 УК РК. 

Факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования. Гражданин С. признал вину.

Самое читаемое

Наверх