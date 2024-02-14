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Алматинец продавал фальшивые билеты на концерт Валерия Меладзе

Сегодня, 13:44
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polisia.kz Сегодня, 13:44
Сегодня, 13:44
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Фото: polisia.kz

За продажу фальшивых билетов на концерт Валерия Меладзе задержан 29-летний гражданин Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"Схема его промысла быта такова: размещал объявления о наличии  билетов, получал полную оплату за них и выключал сотовый телефон, переставая выходить на связь. Подозреваемый умудрился продать несколько билетов даже после концерта.

Он задержан и дал признательные показания в совершении аналогичных афер в период недавних гастролей исполнителей “50 Cent” и “Akon”", - сообщил руководитель Киберпол ДП города Алматы Игорь Пудовкин.

Досудебное расследование продолжается.

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