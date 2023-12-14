Алматинец объехал на велосипеде 49 стран и мечтает покорить Антарктиду

Покорить Антарктиду мечтает велопутешественник из Алматы Талгат Жумабеков, который уже объехал на своем двухколёсном транспорте 49 стран, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

Впервые идея совершить путешествие на велосипеде Талгату Жумабекову пришла восемь лет назад. Тогда он планировал посетить Мекку и совершить хадж. Сначала хотел добраться до святыни пешком, после решил преодолеть дорогу на двухколёсном транспорте. Доехал до Египта, но на пути возникла преграда: не сразу смог получить визу в Саудовскую Аравию. Только с четвёртой попытки Талгату удалось исполнить задуманное.

Он сумел посетить 49 государств. Главная цель – популяризовать нашу страну. Поэтому на его велосипеде, куда бы он ни ехал, развевается флаг Казахстана. Мужчина с удовольствием общается с иностранцами, узнает об их культуре и рассказывает о казахской. Говорит, на пути встречаются только добрые люди. Они помогают, зовут к себе в гости, накрывают стол и предоставляют ночлег.

"Люди слишком замкнулись на мирском. Они думают, что это самый важный показатель в жизни. Что если ты не будешь иметь то, то, то, то, то, то ты не будешь человеком. Если ты себя уважаешь, если ты себя любишь, пытаешься сделать это не для кого-то, не для показухи, а для себя, то всё будет нормально. Я себя не чувствую ущемлённым ни в чем. Я себя чувствую сильным, уверенным человеком. Поэтому я хочу пожелать нашим людям наполнить свою жизнь смыслом, наполнить свою душу добротой и любовью", - сказал Талгат Жумабеков.

Сейчас Талгат Жумабеков направился в Колумбию. В мечтах побывать в Австралии и хоть чуть-чуть коснуться Антарктиды. Он ставит перед собой цель посетить 150 стран. Путешественнику осталось ещё 101 государство.