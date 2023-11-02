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Алматинец на мопеде врезался в детскую коляску с ребёнком

Вчера, 12:17
АВТОР
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baigenews.kz Вчера, 12:17
Вчера, 12:17
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Фото: baigenews.kz

Водитель мопеда наехал на коляску с трёхлетней девочкой в Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Мой город".

Сообщается, что водитель мопеда 1999 года рождения наехал на детскую коляску, в которой находилась трёхлетняя девочка. Ребёнка доставили в первую городскую детскую больницу.

Расследование ведёт управление полиции Бостандыкского района Алматы. Назначены экспертизы.

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