Алматинец на мопеде врезался в детскую коляску с ребёнком
Вчера, 12:17
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Вчера, 12:17Вчера, 12:17
479Фото: baigenews.kz
Водитель мопеда наехал на коляску с трёхлетней девочкой в Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Мой город".
Сообщается, что водитель мопеда 1999 года рождения наехал на детскую коляску, в которой находилась трёхлетняя девочка. Ребёнка доставили в первую городскую детскую больницу.
Расследование ведёт управление полиции Бостандыкского района Алматы. Назначены экспертизы.
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